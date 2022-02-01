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Kesilen kurban etleri kapı kapı dağıtılıyor - Son Dakika

Kesilen kurban etleri kapı kapı dağıtılıyor

01.02.2022 11:07
Kesilen kurban etleri kapı kapı dağıtılıyor

Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin Türbesinde kesilen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dağıtılıyor.

Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin Türbesinde kesilen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dağıtılıyor.

Merkeze bağlı Zey köyünde bulunan Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin Türbesi'nde hayırseverler tarafından kesilen kurbanlar Serkan Taşkıran tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Günlük kesilen kurban etleri poşetlere konularak mahallelerde ki ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına bırakılıyor.

Dağıtımı gerçekleştiren Serkan Taşkın, hayırseverlere yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederek, kendilerinin hayırlara vesile olmak istediklerini söyledi.

Taşkın, " Hayırseverlerimizin kurbanları kesilerek poşetlendi. Bu kurban etlerini kapı kapı dağıtıyoruz. Hayırlara vesile oluyoruz. Dualarınız ve desteklerinizle bu hayırları yerine ulaştırmanın gayretinde olacağız" dedi. - ADIYAMAN

Kesilen kurban etleri kapı kapı dağıtılıyor

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kesilen kurban etleri kapı kapı dağıtılıyor - Son Dakika


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