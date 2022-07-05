Kesim noktalarında gölgeliklerin montajları tamamlandı - Son Dakika
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Kesim noktalarında gölgeliklerin montajları tamamlandı

05.07.2022 10:52
Kesim noktalarında gölgeliklerin montajları tamamlandı

Kurban Bayramı'nda kurban kesim alanlarında vatandaşların rahat bir şekilde dini vecibelerini yerine getirebilmeleri adına kesim noktalarında gölgeliklerin montajları tamamlandı.

Kurban Bayramı'nda kurban kesim alanlarında vatandaşların rahat bir şekilde dini vecibelerini yerine getirebilmeleri adına kesim noktalarında gölgeliklerin montajları tamamlandı.

Kurban kesim noktaları olan Dumlupınar (Sporkent), Akkent, Evliya Çelebi, Zafertepe mahallelerinde kurban kesim noktaları olarak belirlenen alanlarda, vatandaşların dini vecibelerini rahat bir ortam da yerine getirmeleri için gölgeliklerin montajları tamamlandı. Diğer kurban kesim noktalarında da belirlenen eksiklerin giderilmesi için çalışmalar tamamlanma aşamasında olduğu belirtildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Dumlupınar, Akkent, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kesim noktalarında gölgeliklerin montajları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kesim noktalarında gölgeliklerin montajları tamamlandı - Son Dakika
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