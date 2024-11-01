Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Yerel

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, bekçiler tarafından yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçileri, "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Mecidiye Mahallesi Ahirbasan Caddesi üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, K.A. isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgusunda, Kütahya Asliye Ceza İlamat Masası tarafından, "muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan" 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyor olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi.