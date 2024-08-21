\'Kesişme; İyi ki Varsın Eren\' duygulandırdı

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"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi gösteriminde vatandaşlar ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in cesaretleri ve vatan sevgileri, milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Erenler Belediyesi tarafından hizmet binası bahçesinde düzenlenen açık hava sineması etkinlikleri çerçevesinde "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi gösterildi. Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kahramanlıklarını konu alan film gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda selamlama konuşmasında bulunan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde hayatının baharında hain terör örgütü mensuplarınca şehit edilen evladımız Eren Bülbül'ü ve Astsubayımız Ferhat Gedik'i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Şenol Dinç, "Aziz milletimiz ülkemiz ve bayrağımız için emek veren, canını veren, gazi olan yiğitlerini ve evlatlarını hiçbir zaman unutmadı ve unutmayacaktır. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in cesaretleri ve vatan sevgileri, milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacaktır. Bu vesile bu akşamki programımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 33 Mahallemize en güzel hizmeti sunabilmek için çok çalışacak, Kültür ve Sanat programlarında sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA