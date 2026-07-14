Keskin: 15 Temmuz milletin bağımsızlık duruşunun simgesi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin o gece kendi geleceğine doğrudan sahip çıktığını ifade etti.

Keskin, 15 Temmuz'un yalnızca geçmişte yaşanmış bir kalkışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, o gecenin Türkiye'nin bağımsızlığına yönelen her türlü tehdide karşı ortak duruşun simgesi olduğunu kaydetti.

"Milletin kararı, silahların gölgesinden daha güçlü çıktı"

Darbe girişiminde bulunanların devletin imkanlarını halka karşı kullanmaya kalkıştığını belirten Keskin, milletin bu girişime meydanlarda karşılık verdiğini söyledi.

Keskin, "15 Temmuz gecesi milletimizin önüne korku, baskı ve teslimiyet konulmak istendi. Ancak bu millet, iradesini hiçbir silahlı yapıya devretmeyeceğini bütün dünyaya gösterdi. Tankların önünde duran cesaret, meydanlarda yükselen kararlılık ve bayrağına sahip çıkan milyonlar, Türkiye'nin geleceğini yeniden milletin eline verdi" dedi.

Keskin, darbe girişiminin hedefinde yalnızca seçilmiş yönetimin değil, toplumun huzurunun, ülkenin bağımsızlığının ve ortak geleceğin bulunduğunu ifade etti.

"İhanetin bahanesi, darbenin mazereti olmaz"

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin hiçbir gerekçeyle hafifletilemeyeceğini vurgulayan Keskin, olayın üzerinden geçen sürenin sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

Keskin, "Devletin üniformasını giyip millete silah doğrultmanın, milletin Meclisini hedef almanın ve ülkenin geleceğini karanlığa sürüklemeye çalışmanın hiçbir bahanesi olamaz. İhanet zamanla sıradanlaşmaz, darbe teşebbüsü yıllar geçince unutulacak bir olay haline gelmez. Bu konuda gevşekliğe, ihmale ve hafızasızlığa yer yoktur" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin benzer tehditlerle bir daha karşılaşmaması için devlet kurumlarında liyakat, hukuk ve denetim anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Keskin, mücadelede kararlılığın korunmasının önemine dikkati çekti.

"Esnaf, bu ülkenin yalnızca ekonomik değil, toplumsal direğidir"

Esnaf ve sanatkarların 15 Temmuz gecesi sergilediği duruşa değinen Keskin, esnaf camiasının tarih boyunca devletin zor günlerinde sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Keskin, "Esnafımız dükkanının kapısını kapatıp meydanlara koştu. Aracını, imkanını ve emeğini milletin hizmetine verdi. Çünkü esnaf, bu ülkenin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal direğidir" dedi.

Esnaf ve sanatkarların milli iradeye yönelik her girişimin karşısında durmaya devam edeceğini ifade eden Keskin, hiçbir grubun veya yapının milletin ortak iradesinin üzerinde görülemeyeceğini vurguladı.

"Aynı acıda birleşemeyenler, aynı geleceği kuramaz"

Toplumsal kutuplaşmanın Türkiye'nin gücünü zayıflatacağını belirten Keskin, 15 Temmuz'un ortak değerler etrafında birleşmenin önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Keskin, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bir ülkenin en büyük gücü, vatandaşlarının birbirine duyduğu güvendir. Aynı bayrağın altında yaşayıp aynı acıda buluşamayanlar, sağlam bir gelecek kuramaz. Görüşlerimiz farklı olabilir ancak vatan, bayrak, demokrasi ve bağımsızlık konusunda ayrılığa düşemeyiz. Türkiye'nin düşmanları ayrılıktan beslenir, milletimiz ise dayanışmayla güçlenir."

Keskin, siyasi ve toplumsal farklılıkların çatışma nedeni değil, ortak geleceği zenginleştiren bir unsur olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

"15 Temmuz'u anmak, sorumluluğu canlı tutmaktır"

15 Temmuz'un yalnızca törenlerle anılmasının yeterli olmayacağını ifade eden Keskin, o gece ortaya çıkan ortak iradenin kamu yönetiminden günlük hayata kadar her alanda yaşatılması gerektiğini söyledi.

"15 Temmuz'u hatırlamak, yalnızca geçmişi anlatmak değildir. Aynı zamanda adaleti korumak, devlete sadakati güçlendirmek, gençlere doğruyu öğretmek ve milletin emanetine sahip çıkmaktır" diyen Keskin, demokrasi bilincinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret etti.

Şehitler ve gaziler anıldı

Keskin, mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise saygı ve minnetle andı.

"Vatanı uğruna hayatını ortaya koyan şehitlerimizin hatırası, bu milletin vicdanında daima yaşayacaktır. Gazilerimizin cesareti, gelecek nesillere örnek olacaktır. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, aramızdaki kardeşliği büyütmek ve Türkiye'yi daha güçlü hale getirmek hepimizin ortak görevidir" ifadelerini kullandı.

Keskin, Türkiye'nin huzuruna, demokrasisine ve milli iradesine yönelen her türlü tehdide karşı esnaf ve sanatkar camiasının devletin ve milletin yanında olmaya devam edeceğini bildirdi. - MALATYA