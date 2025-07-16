Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker'i makamında ziyaret etti.
Nezaket çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Bölge Müdürü Keskin, Zonguldak genelinde ve Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen ormancılık faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Keskin'den Şeker'e Nezaket Ziyareti - Son Dakika
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