Keskin "Kahramanca mücadele unutulmayacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Keskin "Kahramanca mücadele unutulmayacak"

14.07.2022 10:50
Keskin "Kahramanca mücadele unutulmayacak"

AK Parti Düzce il Başkanı Mustafa Keskin, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 6. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine geçit vermeyen milletimizin kahramanca mücadelesinin asla unutulmayacağını vurguladı.

AK Parti Düzce il Başkanı Mustafa Keskin, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 6. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine geçit vermeyen milletimizin kahramanca mücadelesinin asla unutulmayacağını vurguladı.

Mustafa Keskin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Keskin, "Tarih boyunca devletimiz, vatanımız pek çok ihanet görmüştür. 15 Temmuz, bunlar içinde en kirli, en şeytani ve en kanlı ihanetlerden birisi oldu. Hain terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen bu hain darbe girişiminde 251 kahraman kardeşimiz şehit olmuş, 2 bin 196 vatansever kardeşimiz ise yaralanarak, gazi oldu. 15 Temmuz gecesi yapılan bu hain darbe girişiminde aralarında Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, TBMM, Emniyet ve MİT merkezlerimizin bulunduğu birçok stratejik kurumumuz adeta bir işgal ordusunun saldırısı altında kalmıştır. O ihanet gecesinde milyonlarca vatandaşımız adanmışlık bilinci ile kendi hayatlarını milletimizin ve devletimizin bekası için gözden çıkarmıştır. FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine geçit vermeyen milletimizin kahramanca mücadelesi asla unutulmayacak. 15 Temmuz millet destanı, gelecek nesillerimiz tarafından tarihi bir direniş ve izzet mücadelesi olarak hatırlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle al bayrağımız uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. FETÖ'cü hainlerin bu ihanetini asla unutmamalı, 15 Temmuz ruhunu sürekli diri tutarak yapılan bu ihaneti gelecek nesillerimize aktarmalıyız" dedi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Mustafa Keskin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keskin 'Kahramanca mücadele unutulmayacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 16:50:48. #1.13#
SON DAKİKA: Keskin "Kahramanca mücadele unutulmayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement