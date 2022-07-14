Keskin "Kahramanca mücadele unutulmayacak"

AK Parti Düzce il Başkanı Mustafa Keskin, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 6. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine geçit vermeyen milletimizin kahramanca mücadelesinin asla unutulmayacağını vurguladı.

Mustafa Keskin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Keskin, "Tarih boyunca devletimiz, vatanımız pek çok ihanet görmüştür. 15 Temmuz, bunlar içinde en kirli, en şeytani ve en kanlı ihanetlerden birisi oldu. Hain terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen bu hain darbe girişiminde 251 kahraman kardeşimiz şehit olmuş, 2 bin 196 vatansever kardeşimiz ise yaralanarak, gazi oldu. 15 Temmuz gecesi yapılan bu hain darbe girişiminde aralarında Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, TBMM, Emniyet ve MİT merkezlerimizin bulunduğu birçok stratejik kurumumuz adeta bir işgal ordusunun saldırısı altında kalmıştır. O ihanet gecesinde milyonlarca vatandaşımız adanmışlık bilinci ile kendi hayatlarını milletimizin ve devletimizin bekası için gözden çıkarmıştır. FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine geçit vermeyen milletimizin kahramanca mücadelesi asla unutulmayacak. 15 Temmuz millet destanı, gelecek nesillerimiz tarafından tarihi bir direniş ve izzet mücadelesi olarak hatırlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle al bayrağımız uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. FETÖ'cü hainlerin bu ihanetini asla unutmamalı, 15 Temmuz ruhunu sürekli diri tutarak yapılan bu ihaneti gelecek nesillerimize aktarmalıyız" dedi. - DÜZCE