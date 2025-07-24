KESOB Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Töreni - Son Dakika
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KESOB Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Töreni

KESOB Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Töreni
24.07.2025 16:53
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KESOB, Bilirkişilik Temel Eğitim programını gerçekleştirerek kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) aldığı yetki ile Bilirkişilik Temel Eğitim programları düzenlemeye başladı. Eğitim programlarının ilki 12- 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Birlik Konferans Salonu'nda düzenlendi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

İlk grup kursiyerleri eğitim programını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Bu kapsamda, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile KESOB Konferans Salonu'nda sertifika takdim töreni düzenlendi. Törene katılan kursiyerler, aldıkları hizmetten ve eğitim programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'a ve Birlik yönetimine teşekkür etti.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da toplantıda yaptığı konuşmasında, kursiyerleri tebrik etti. Başkan Odakır, "Hizmet ve proje üretmeye devam ediyoruz. Hizmetlerimizin yeni bir durağı da Bilirkişilik Temel Eğitimi oldu. Geçtiğimiz günlerde eğitim vermek için yetki almıştık. Resmi prosedürleri tamamladık ve ilk eğitim grubumuzu toplayıp eğitim programlarına başladık. 12-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında toplam 24 saatlik eğitimi tamamladık. Kursiyerlerimiz de bütün derslere katılım göstererek, sertifika almaya hak kazandılar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Tabi bu eğitim programı bir seferlik bir program değil. Farklı tarihlerde yeni gruplarımız için eğitim programlarımız devam ediyor olacak. Birliğimize müracaatlar devam ediyor, kayıtları alıyoruz. Talep eden olursa Birliğimize ulaşabilir, ziyaret edebilir ve bilgi alıp kayıt yaptırabilirler. Bizler şehrimize, esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni hizmetler ve projeler üretmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tekrardan bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Aldıkları sertifikanın hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KESOB Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Töreni - Son Dakika

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