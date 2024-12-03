Kestane Satışları Aksaray'da Patladı - Son Dakika
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Yerel

Kestane Satışları Aksaray'da Patladı

Kestane Satışları Aksaray\'da Patladı

Aksaray'da yerli kestane talebi arttı; kalitesi ve sağlık yararları nedeniyle tercih ediliyor.

03.12.2024 13:45
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Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestane bu yıl da pazarlarda ve sokaklarda yoğun talep görüyor.

Aksaray'da Şemsiyeli Sokak'ta 12 yıldır mevsimlik ürünler satan Ramazan Uğurlu, kestane satışlarının bu yıl geçen yıla kıyasla ciddi şekilde arttığını belirtti. Uğurlu, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Çin kestanesinin uygun fiyatıyla dikkat çektiğini, ancak sağlık sorunlarına yol açtığı için tüketiciler tarafından olumsuz karşılandığını ifade ederek, "Geçen yıl Çin'den gelen kestaneler çok uygun fiyatlarla satıldı, ancak bir süre sonra bazı tüketiciler hastanelik oldu. Devletimiz bu soruna el attı ve şimdi gönül rahatlığıyla yerli kestane tüketebiliyoruz" dedi.

Bu yıl yerli kestanelerin rağbet görmesinde soğuk hava şartlarının da etkili olduğunu vurgulayan Uğurlu, "Uzun bir aradan sonra Kasım ayında kar yağdı. Bu, kestane satışlarını olumlu yönde etkiledi. Şu an tezgahımda 200 TL, 220 TL ve 300 TL'ye farklı kalite ve ebatlarda kestaneler var" şeklinde konuştu. Tüketicilerin sıkça şikayet ettiği bir konunun, aldıkları kestanelerin kabuklarının kolay açılmaması olduğunu belirten Uğurlu, bu durumun kestanenin kalitesiyle ilişkili olduğunu dile getirdi. Kestanenin faydalarına da değinen Uğurlu, bağışıklık sistemini güçlendiren bu lezzetin soğuk havalarda içimizi ve kalbimizi ısıttığını belirterek, "Kestane yiyen insanların yüzlerindeki mutluluğu görebiliyorum. Bu lezzet hem sağlık hem de keyif kaynağı" diyerek kestanenin kış aylarındaki önemine dikkat çekti. Yerli üretim ve kaliteli ürünler sayesinde bu yıl kestaneye olan ilginin artması, hem üreticileri hem de satıcıları memnun ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kestane Satışları Aksaray'da Patladı - Son Dakika

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