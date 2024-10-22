Kestanelik Mahallesi'nde Yol Sorunu

Yerel

Haber: Uğur istanbullu

(ARTVİN)- Bölge halkı, eski Hopa- Borçka yolu üzerinde bulunan Demirciler köyüne bağlı Kestanelik Mahallesi'ne giden ve şubat ayında aşırı yağış sonrasında oluşan heyelan nedeniyle kapanan yolun açılmasını istiyor. Şubat ayından bu yana yolda hiçbir çalışma yapılmadığını belirten Kemal Aydın, "Yangın olsa itfaiyenin yukarıya mahalleye çıkma şansı yok" dedi.

Eski Hopa-Borçka kara yolu üzerinde bulunan Demirciler köyüne bağlı Kestanelik Mahallesi'ne giden yolda, aşırı yağış sonrasında 6 Şubat 2024 tarihinde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından mahalleye giden yolun ve duvarın yapılmadığı için Demirciler köyü vatandaşları tedirgin olduklarını, can ve mal güvenliklerinin olmadığını ifade etti.

"Devletin bir kurumu 'yol açıktır' diyor, diğer bir kurumu da 'can ve mal güvenliğiniz tehlikede' diyor"

AFAD'ın raporunda yer alan 'Bu yolun ve bu duvarın yapılmaması can ve mal kaybına yol açabilir' ifadesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadığını söyleyen Kestane Mahallesi'nde oturan Kemal Aydın şunları söyledi:

"6 Şubat'tan beri bu yolu kullanamıyoruz, bu kadar dilekçe yazdık geldiler baktılar burada bulunan harfiyatı aldılar sonrasında bana yazı yazdılar ve yazıda da 'yol ulaşıma' açıktır dendi. Devletin bir kurumu bana yazı yazıyor ve resmiyette yolun açık olduğu yazıyor. Çok kapıyı çaldık, köylüler olarak toplam dilekçe verdik ama sonuç yok. AFAD'ın raporunda, 'Bu yolun ve bu duvarın yapılmaması can ve mal kaybına yol açabilir' ifadesi yer aldı. Burada böyle kopma devam ederse evim ve canım tehlikede ama duyan yok, dinleyen yok oysa bana verilen cevapta 'yol açıldı' deniyor.

"Devletin bir kurumu yanlış beyanda bulunuyor"

Devletin bir kurumu yanlış ve yalan beyan ya da evrak verir mi? yanlış ve yalan evrak veriyorsun. Bakın işte yol burada ve bana verilen evrak burada. AFAD diyor ki bu duvarı yaptırmaz isen yani ilgili kurum yapmaz ise 'can ve mal kaybına yol açar'. Bakın benim oturduğum ev burası ama gel gör ki buraya kadar açıldı sonrası yok. Ne yapalım devletimden bir çözüm istiyorum yani bu kurumda bu yalanları yazan yetkilileri neden oturtuyorlar ve bunalara neden böyle yetki veriyorlar. Bu vatandaş kimden isteyecek tabi ki devletimden isteyeceğim ve onlarda devletin bir temsilcisi. Kaymakama, valiliğe, özel idareye gittim dilekçelerim ortada ve bana gelen evraklar belli.

"Yangına müdahele edecek itfaiye aracı dahi mahallemize giremiyor"

Burada ulaşım sağlanıyor ama ufak araçlar için var, büyük araçlar için yok. Büyük araçlar için buraya kadar yol. Ama mahalle yukarıda ve yüklü bir kamyonun yukarıya çıkma şansı yok. Yangın olsa itfaiyenin yukarıya mahalleye çıkma şansı yok. Adam ot getirecek getirme şansı yok, odun getirecek getirme şansı yok. Sayın bakanıma ulaşabildiysek ne mutlu ve bakanımdan ricam bizim mağduriyeti gidermesi. Bu yolu kullanmaya kulanmaya yollarda ot dolmuş."

"Yetkililere defalarca bildirmemize rağmen gelip yardımcı olan kimse yok"

Demirciler köyü sakini bir vatandaş ise "Yıkılan ve kopan yolumuz... Yolda otlar büyümeye başladı. Burada alternatif bir yolumuz var burada ve yarın öbürgün bu yolda koparsa ne olacak ve köyümüze çıkma şansımız olmayacak. Bunu yetkililere defalarca bildirmemize rağmen gelip yardımcı olan kimse olmadı ve yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.