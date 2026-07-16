Kestel\'de 15 Temmuz ruhu coşkuyla yaşandı

Kestel Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gün boyu düzenlediği anlamlı etkinliklerle milli birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha Kestel'de yaşattı. Şehitlik ziyaretinden resim sergisine, ödül töreninden panel programına, kum sanatı gösterisinden ilahilere kadar birçok etkinliğin yer aldığı program, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Meydan Kestel'de gerçekleştirilen programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un yanı sıra Kestel Kaymakam Vekili Metin Esen, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla şehitler rahmetle anılırken, milletimizin 15 Temmuz gecesinde ortaya

Kum sanatı gösterisi duygulandırdı

Program kapsamında sanatçı Ramazan Yumrutepe tarafından sahnelenen kum sanatı gösterisi, 15 Temmuz gecesinde yaşanan kahramanlık destanını etkileyici bir görsel anlatımla sahneye taşıdı. Duygu dolu anların yaşandığı gösteri, izleyenlerden büyük alkış alırken, meydanda duygu dolu anlar yaşandı.

15 temmuz ruhu panelde anlatıldı

Program kapsamında gerçekleştirilen panelde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün tarihi önemi, milli iradenin gücü ve o gece yazılan kahramanlık destanı farklı yönleriyle ele alındı.

Konuşmacılar, 15 Temmuz ruhunun diri tutulmasının ve gelecek nesillere doğru aktarılmasının önemine dikkat çekti.

İlahiler ve ezgilerle meydan tek yürek oldu

Programın finalinde sahne alan sanatçılar Sedat Uçan ve Mevlithan, seslendirdikleri ilahi, ezgi ve kahramanlık marşlarıyla Meydan Kestel'de unutulmaz bir gece yaşattı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla eserlere hep birlikte eşlik eden vatandaşlar, 15 Temmuz ruhunu aynı inanç ve aynı heyecanla yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden programda, milli birlik ve beraberlik duygusu bir kez daha güçlü şekilde hissedildi.

Başkan Erol: "15 Temmuz, milletimizin yeniden diriliş destanıdır"

Programda konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gece olmadığını, milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un, Malazgirt'ten İstanbul'un Fethi'ne, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na uzanan bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu ifade eden Başkan Erol, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara çıkarak demokrasisine sahip çıktığını belirten Başkan Erol, "O gece bu millet; bayrağına, ezanına, devletine ve istiklaline canı pahasına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir zaferdir." dedi.

Başkan Erol, konuşmasının sonunda aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle yad ederek, "15 Temmuz ruhunu yaşatmaya, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya ve milli birlik ile beraberliğimizi daima diri tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kestel Kaymakam Vekili Metin Esen de konuşmasında, 15 Temmuz'un milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnet ve şükranla yad etti.

15 Temmuz'nun sembolü selalar Kestel'de yankılandı

Konser programının ardından İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından dua edildi. Gecenin sonunda ise Türkiye genelinde eş zamanlı olarak okunan selalar, Kestel'de de manevi atmosfer içerisinde yankılandı. Kurra Hafız Yahya Çelik ile Mevlithan Mustafa Kaya tarafından okunan sela, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatırken, program edilen duaların ardından sona erdi. - BURSA