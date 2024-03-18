Kestel Belediyesi Gölcük ve Ümitalan Mahallelerinde Düğün Salonlarını Hizmete Açtı

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Kestel Belediyesi tarafından Gölcük ve Ümitalan mahallelerinde tamamlanan düğün salonları düzenlenen törenlehizmete açıldı.

Kestel Belediyesi'nin Gölcük ve Ümitalan mahallerinde başlattığı düğün salonu projeleri tamamlandı. Kırsal mahalle sakinlerine ücretsiz olarak hizmet verecek olan toplamda 500 kişilik düğün salonlarında mutfak, mescit, gelin-damat odası, otopark ve engelli tuvaletleri bulunuyor. Kestel Belediyesi tarafından hızla tamamlanan düğün salonlarında başta düğün olmak üzere mevlit, toplantı, doğum günü gibi her türlü etkinlik yapılabilecek. Öte yandan düğün salonlarının açılış töreni vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Köy iftarının ardından ardından gerçekleşen kurdele kesimiyle 2 düğün salonu Gölcük ve Ümitalanlıların hizmetine açıldı.

"Kırsal mahallelerimizin en büyük ihtiyaçlarından birini hayata kazandırdık"

Açılışın ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel'imizin bazı kırsal mahallerinde düğün salonlarımız bulunmakta. Bunların genişletme, bakım ve onarımlarını düzenli olarak yapmaktayız. Ancak Gölcük ve Ümitalan Mahallelerimizde mevcut bir düğün salonu yoktu. 2019 yılında göreve geldiğimizde bu 2 mahallemize, dönem henüz bitmeden düğün salonu sözü vermiştik. Çok şükür Gölcük ve Ümitalan mahallelerimiz, hak ettikleri düğün salonlarına bugün itibariyle ulaştı. Kırsal mahallelerimizin en büyük ihtiyaçlarından birini 2 köyümüze kazandırdık. Hemşehrilerimiz tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları için yaz aylarını tarlada ve yaylalarda geçiriyor. Bu sayede düğünlerini kışın soğuk havaya rağmen dışarıda yapmak zorunda kalıyorlardı. Bizde, Gölcük ve Ümitalan Mahallelerimize çok amaçlı kullanılabilecek düğün salonumuzun yapımını başlattık. Artık yağmurdan, çamurdan ve soğuk havadan etkilenmeyecekler. İnşallah bu projemizi genişletecek ve Kestel'de düğün salonu bulunmayan kırsal mahalle bırakmayacağız. İlçemizi, kırsal mahallelerimizi daha güzel bir geleceğe taşımak için kentsel tüm ihtiyaçların giderilmesi adına büyük bir gayretin içerisindeyiz. İlçemizin her köyünde aynı mantıkla başlattığımızbu çalışmalarla köylülerimizin yaşamlarını daha da kolaylaştırmak için uğraş veriyoruz. Çalıştık, kazandırdık, daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA