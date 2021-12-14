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Kestel Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika

Kestel Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

14.12.2021 09:44
Kestel Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Bursa Kestel Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlattı.

Bursa Kestel Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya ilişkin konuşan Başkan Tanır, "İyi günde, kötü günde biriz, beraberiz. İhtiyaç sahiplerimizin yüzlerini güldüreceğiz" dedi.

Sosyal Belediyecilik ilkeleri ışığında çalışmalarını sürdüren Kestel Belediyesi, bir yardım kampanyasına daha imza atıyor. İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 'Kestel Bir' isimli kampanyayı başlatan Kestel Belediyesi, vatandaşların elektronik ortamda doldurdukları ve gizliliğin korunduğu formları, yapılacak incelemelerin ardından yerine getirecek. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, " Söz verdiğimiz gibi hiçbir hemşehrimizin yatağa aç girmemesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeden şeffaf, adil, dürüst ve en önemlisi de insan odaklı belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Pandemi sürecinin pek çok insanımızı ekonomik olarak olumsuz etkilediğini biliyoruz. Hem pandemi sürecinde, hem de pandeminin ardından hemşehrilerimizin her konuda yanında olmaya çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Borçları bulunan hemşehrilerimizin su faturalarını ödemiştik, daha sonra market ve bakkallardaki veresiye defterlerini kapatmıştık. Şimdi ise 'Kestel Bir' kampanyası ile www.kestel.bel.tr/KestelBir linkinden form dolduran ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin, taleplerini ve ihtiyaçlarını, kurduğumuz ekip ile inceleyecek ve daha sonra yerine getireceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi, iyi günde, kötü günde biriz, beraberiz. Kestel, herkes mutluyken güzel, Kestel herkesin yüzü güldüğünde güzel. Bu sebeple ihtiyaç sahiplerimizin de yüzlerini güldüreceğiz"diye konuştu. - BURSA

Kestel Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Kestel Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Kestel Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Kestel Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Kestel Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Kestel Belediyesi, Pandemi, Kestel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kestel Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika


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