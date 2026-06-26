Gençler sordu Başkan Erol cevapladı - Son Dakika
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Gençler sordu Başkan Erol cevapladı

Gençler sordu Başkan Erol cevapladı
26.06.2026 12:50  Güncelleme: 12:51
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Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 'Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında gençlerle bir araya gelerek yatırımları anlattı ve taleplerini dinledi.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçedeki gençlerle düzenlenen "Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında bir araya geldi. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada belediyenin devam eden ve planlanan yatırımlarını gençlerle paylaşan Başkan Erol, programın ikinci bölümünde mikrofonu gençlere bırakarak talep ve önerilerini tek tek dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya önem veren Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, özellikle gençlerle düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyor. "Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında gençlerle buluşan Başkan Erol, ilçede hayata geçirilen çalışmaları anlatırken, geleceğe ilişkin projelerini de paylaştı.

Programın ilk bölümünde Kestel'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Erol, yapımı devam eden Gençlik Merkezleri, faaliyete geçirilecek Bilim ve Sanat Merkezi, yenilenen kütüphane, kültürel geziler ve gençlere yönelik sosyal projeleri anlattı. Program boyunca gençlerle tek tek tanışan Başkan Erol, her öğrencinin görüşünü dikkatle dinledi.

Gençlerin eğitimden sosyal yaşama, spordan ulaşım ve kültürel faaliyetlere kadar birçok konuda dile getirdiği önerileri değerlendiren Başkan Erol, ilgili birimlere gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimat vereceğini ifade etti. Soru-cevap bölümünde gençlerin taleplerini not alan Başkan Erol, belediye olarak gençlerin fikirlerini önemsediklerini ve her zaman ulaşılabilir bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Programın sonunda gençlere teşekkür eden Başkan Erol, bu tür buluşmaların belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmek değil, vatandaşları dinlemek ve birlikte çözüm üretmek olduğunu vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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