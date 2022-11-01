Kesilen ağacın kovuğunda çıkan bal işçileri şaşırttı - Son Dakika
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Kesilen ağacın kovuğunda çıkan bal işçileri şaşırttı

02.11.2022 10:30
Kesilen ağacın kovuğunda çıkan bal işçileri şaşırttı

Çorum'un İskilip ilçesinde orman kesimi işinde çalışan köylünün kestiği ağacın kovuğunda doğal bal buldu. İşçiler ilginç manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Orman kesimi işinde çalışan Mecit Çatalbaş, Ahlatcık-Akpınar bölgesinde kesim yaptığı sırada bir köknar ağacının içinde bal peteklerine rastladı. Köknar ağacının kovuğunda bal peteklerini gören Çatalbaş, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Çektiği fotoğrafla o anı kalıcı hale getiren Çatalbaş, "Kesilen ağacın kovuğunda bal peteklerini görünce çok şaşırdım. Bu tür olayların sadece belgesellerde olduğunu zannediyordum. Doğal olan bal çok da lezzetli. Çok mutluyum" dedi.

Kestikleri ağacın kovuğundan çıkan bala, işçiler bile inanamadı
Kestikleri ağacın kovuğundan çıkan bala, işçiler bile inanamadı
Kaynak: İHA
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İskilip, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kesilen ağacın kovuğunda çıkan bal işçileri şaşırttı - Son Dakika

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