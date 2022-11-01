Kesilen ağacın kovuğunda çıkan bal işçileri şaşırttı

Orman kesimi işinde çalışan Mecit Çatalbaş, Ahlatcık-Akpınar bölgesinde kesim yaptığı sırada bir köknar ağacının içinde bal peteklerine rastladı. Köknar ağacının kovuğunda bal peteklerini gören Çatalbaş, büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Çektiği fotoğrafla o anı kalıcı hale getiren Çatalbaş, "Kesilen ağacın kovuğunda bal peteklerini görünce çok şaşırdım. Bu tür olayların sadece belgesellerde olduğunu zannediyordum. Doğal olan bal çok da lezzetli. Çok mutluyum" dedi.
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