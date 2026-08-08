Keziban Say: Tır Şoförü Olmakta Kararlıyım

Haber: Mehmet ÖZDEN

(DENİZLİ) - Denizlili 29 yaşındaki Keziban Say, çocukluk hayalini mesleğe dönüştürerek tır şoförlüğüne başladı. Çevresinden gelen "yapamazsın" tepkilerine rağmen mesleğini severek sürdüren Say, "Kadınların yapamayacakları hiçbir şey yok. Hatta bu mesleği erkeklerden daha iyi yaptığımıza inanıyorum. Eğer merakları ve ilgileri varsa, gerçekten yapmak istiyorlarsa hiç korkmadan bu mesleği yapabilirler" dedi.

Denizlili 29 yaşındaki Keziban Say, çocukluğundan itibaren duyduğu ve çoğunlukla erkekler tarafından yapılan tır şoförlüğünü meslek olarak seçti. Farklı sektörlerde görev yaptıktan sonra kendini mutlu hissetmediğini fark ederek hayalini mesleğe dönüştüren Keziban Say, İstanbul merkezli bir firmada tır şoförü olarak çalışıyor.

İlk zamanlarda çevresinden zorlanacağı yönünde uyarılar aldığını ancak bunun kendisini daha çok motive ettiğini anlatan say, "İnatçı bir insanım. Bana herkes 'Yapamazsın, edemezsin, çok zorlanırsın' dedi. Aslında onlara inat olsun diye bu mesleği seçtim. Şimdi hem yapıyorum hem de mesleğimi seviyorum. Başardığımı da düşünüyorum" diye konuştu.

Say, her meslekte başarılı olabileceğine inandığını vurgulayan Say, şöyle konuştu:

"Birçok işte çalıştım ama hiçbirinde mutlu olamadım. Tır şoförü olmaya karar verdim. Hem gezeceğim hem yeni yerler göreceğim hem çalışacağım hem de zor olanı seviyorum. Bir kadın olarak da en zor mesleklerden birinin tır şoförlüğü olduğunu düşündüm. Tır, büyük bir araç ve kör noktaları oldukça fazla. Sağdan soldan sürekli araçlar girip çıkıyor. Hem önünüze bakmanız hem de sağınızı ve solunuzu çok dikkatli kontrol etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde birilerinin canına zarar verebilirsiniz. Tır şoförlüğü gerçekten çok fazla dikkat isteyen bir meslek. Ama bunun dışında çok zevk aldığım bir işi yapıyorum. İnsanlara yüksekten bakıyorum ve bu bana farklı bir his veriyor. Kadınlar için de şunu söyleyebilirim: Yapamayacakları hiçbir şey yok. Hatta bu mesleği erkeklerden daha iyi yaptığımıza inanıyorum. Eğer merakları ve ilgileri varsa, gerçekten yapmak istiyorlarsa hiç korkmadan bu mesleği yapabilirler.

Tabii ki mesleğimizin zor yanları da çok fazla. Sürekli gözler üzerimizde oluyor. Bir tır parkına gittiğimizde insanlar bize çok şaşkın bakıyor. Ayrıca hijyen konusunda da zorlanıyoruz. Her yerde kadınlara uygun duş alanı bulmak çok zor. Genellikle bu alanlar erkekler için yapılmış oluyor. Bunun dışında başka büyük bir zorlukla karşılaşmıyorum. Şu an çok mutlu ve huzurluyum. Keyfim yerinde. Evet, zor yanları var ama bu zorluklar bile bana keyif veriyor. Bu işi yapmak isteyen her kadın da rahatlıkla yapabilir. Hiçbir problem yok. Hatta bence erkeklerden daha iyi yaparız."