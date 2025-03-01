KFC ve Pizza Hut İşçileri Yürüdü - Son Dakika
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KFC ve Pizza Hut İşçileri Yürüdü

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Yum Brands'ın konkordato ilanı sonrası tazminat ve maaş alamayan işçiler Eskişehir'de eylem yaptı.

01.03.2025 10:12
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(ESKİŞEHİR) - KFC ve Pizza Hut işçileri, Yum Brands şirketinin konkordato ilan etmesi nedeniyle tazminatlarını ve maaşlarını alamayan işçiler, Eskişehir'de yürüyüş gerçekleştirdi. İşçiler adına basın açıklaması yapan Esra Özdemir, "Bize yapılan onca haksızlığı yapandan da bu haksızlığa göz yumanlardan da hesap soracağız. Krizin yükünü işçiler değil patronlar ödesin" dedi.

İş Gıda'ya bağlı KFC ve Pizza Hut işçileri, Yum Brands şirketinin konkordato ilan etmesinin ardından, işten çıkarılan işçiler, tazminatlarının ve iki aylık maaşlarının yatırılmadığı gerekçesiyle Eskişehir'de yürüyüş yaptı. İlk olarak Adalar Porsuk Mevkii'nde kapanan KFC'nin önünde işçiler adına basın açıklaması yapan Esra Özdemir, şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle tazminatlarımızı ve maaşlarımızı ödeyin"

"Yum Brans'ın 170 adet restoranı almaya başladığını duyuyoruz. Buradan süreci yürüten konkordato yetkililerine sesleniyorum. Öncelik biz çalışanların ocak ve şubat maaşlarının ve tazminatlarının öncelik olacak şekilde belirlemesidir. 20 Şubat 2025, bundan 8 gün önce İlkem Şahin'in eşi üzerine devrettiği ve sonrasında boşandığı şirket Krispy Krem'e konkordato talebinde bulundu ve daha da önemlisi kabul edildi. Komiserler bile atandı. Ne gariptir ki restoranların kazandığı parayı elden verin, bankaya yatırmayın diyen İlkem Şahin yine kazandı.

"7 bin Türk işçisinin arkasında kimse yok"

6 bin işçi iki aydır son bir ürün kalana kadar çalıştığımız KFC ve Pizza Hut restoranlarından maaş alamıyoruz. Ev kirası, faturalar, banka kredileri, okul masrafları derken borçlar uzayıp gidiyor. Aynı İlkem Şahin'in kurduğu ve batırdığı şirketler gibi. Tek bir fark var, 7 bin Türk işçisinin arkasında kimse yok. Ama bu düzen böyle gitmeyecek. Haklarımızı almak ve sesimizi duyurmak için yine bir aradayız.

Ama şan, şeref sözü 5 bin 999 değil 6 bin kişinin haklarını alana kadar durmayacağız, yılmayacağız! 'Babamız bizleri hiç utandırmadı. Biz de gelecekte çocuklarımızı utandırmamak için yaşıyoruz'. Senden bu sözlerin üzerine utanmanı beklemiyorum fakat emin ol, senin çocukların senden utanacak. 'Bu kadar mal mülk bırakacağına keşke bize onurlu bir isim bıraksaydın' diyecekler. O yüzden sana son sözüm şu: Bize yapılan onca haksızlığı yapandan da bu haksızlığa göz yumanlardan da hesap soracağız. Krizin yükünü işçiler değil patronlar ödesin."

Açıklamanın ardından işçiler, Adalar Porsuk Mevkii'nden sloganlarla Ulus Anıtı'na yürüdü.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yum Brands, Eskişehir, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KFC ve Pizza Hut İşçileri Yürüdü - Son Dakika

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