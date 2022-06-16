KGC'den Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

KGC'den Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret

16.06.2022 16:19
KGC'den Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

KGC yönetimi sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Vali Çiçek ile istişare de bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve yönetimi ile bir süre sohbet etti. Başkan Köseadağ ve yönetimi, Vali Gökmen Çiçek'e yeni görevinde hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Kösedağ, Çiçek'e Kayseri hakkında kısa bilgiler verdi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi Vali Çiçek'ten Melikgazi'ye ziyaret Vali Çiçek'ten Melikgazi'ye ziyaret
Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KGC'den Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
16:02 Bülent Arınç'tan eleştiri dolu sözler: Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmazlar, artık "kral çıplak" demenin vaktidir
16:00 Sarıyer'de, İETT otobüsü ve karşı yönden gelen araç çarpıştı!
15:57 Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı: Yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 16:25:22. #1.11#
SON DAKİKA: KGC'den Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement