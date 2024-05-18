Kıbrıs Gazisi Adil Uylaş\'ın Askeri Cenaze Töreniyle Son Yolculuğu

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Adil Uylaş hayatını kaybetti. Uylaş, düzenlenen askeri cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kırkağaç ilçesine bağlı Alacalar Mahallesi'nde ikamet eden Adil Uylaş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uylaş için Alacalar Mahallesi Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Şakrak, Kırkağaç Belediye Başkan Vekili Necdi Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kirit, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Uylaş'ın naaşı Mehmetçiklerin omuzlarında mahalle mezarlığına götürüldü. Uylaş, gözyaşları arasında defnedildi. - MANİSA