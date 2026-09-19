Kıbrıs Gazisi, Eskişehir Sivrihisar'da DC-3 uçağıyla buluşunca 'sevgilim' dedi - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi, Eskişehir Sivrihisar'da DC-3 uçağıyla buluşunca 'sevgilim' dedi

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Kıbrıs Gazisi, Eskişehir Sivrihisar\'da DC-3 uçağıyla buluşunca \'sevgilim\' dedi
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Eskişehir Sivrihisar'da 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi emekli astsubay, geçmişte görev yaptığı DC-3 (C-47) uçağının gösterisini izleyip uçağı gezdi. 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı desteğiyle gelen gazi, 'sevgilim' dediği uçakla buluşunca '10-15 yaş genç ayrılacağım' dedi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, geçmişte görev yaptığı ve M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterinde bulunan Douglas DC-3 (C-47) tipi uçağın gösterisini izleyen Kıbrıs Gazisi 92 yaşındaki emekli Astsubay Reşat Çolak, duygusal anlar yaşadı. Uçağı "sevgilim" olarak nitelendiren Çolak, "Buradan ayrılırken 10-15 yaş genç ayrılacağım" dedi.

11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nın destekleriyle gösteri alanına gelen Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Reşat Çolak (92), yıllar önce gökyüzünde görev yaptığı efsanevi Douglas DC-3 uçağını yakından inceleyip gezdi. Uçuş gösterisini büyük bir heyecanla takip eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Çolak, hatıralarını tazeledi. Görev yaptığı döneme ait hatıralarını anlatan Çolak, uçağa duyduğu sevgiyi ve hissettiği gururu dile getirdi.

"Her insanın bir sevgilisi vardır, benim sevgilim de bu uçak"

Uçakla buluştuğunda hissettiği heyecanı ve duygu dolu anları aktaran Kıbrıs Gazisi Reşat Çolak, "Çok vefalı bir uçak. İkinci Dünya Harbi'nde Amerika'ya en çok savaşta imkan sağlayan 3 tane 'C' vardır; C-47, Jamset ve Cip. Bu uçaklar 27 tane tam teçhizatlı komando alır. Türkiye'de olmadı ama Amerika'da arkasına bir de planör takıyorlardı. 20 kişi de o alıyordu, 47 kişi bir anda savaş alanına iniyordu. Böyle mükemmel bir uçakta uçmak benim için hakikaten çok zevkli bir şeydi. En güzel anlarımı Etimesgut 12. Üs'te geçirdim. Her insanın bir sevgilisi vardır, benim sevgilim de bu uçak. Büyük bir zevk aldım, artık sevgilim diyorum. Eski hatıralar da canlandı. Zevk alıyorum, buraya geldim ve buradan ayrılırken 10-15 yaş genç ayrılacağım" şeklinde konuştu.

"Hava Kuvvetleri'nden hiç kopmadım"

Etkinliğe katılımında destek olan komutanlara teşekkür eden Çolak, "Onlara ne söylesem azdır. Kendisini çok seviyorum. 75 yıllık Hava Kuvvetleri hayatımda ben Hava Kuvvetleri'nden hiç kopmadım, devamlı gidip geliyorum. Bütün komutanlar beni tanır. Buraya da beraber geldik, sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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