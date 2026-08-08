Kıbrıs Gazisi Hüseyin Temel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Hüseyin Temel son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Hüseyin Temel son yolculuğuna uğurlandı
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Balıkesir'de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Temel, Sındırgı'ya bağlı Gözeren Mahallesi'nde düzenlenen resmi tören ve cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Balıkesir'de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Temel, memleketi Sındırgı ilçesine bağlı Gözeren kırsal mahallesinde düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Hüseyin Temel için Gözeren Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Meclis Üyeleri Ali Yiğit ve Erol Temel, Belediye Başkan Yardımcıları Görkan Sıtkı ve Muhammet Şahin ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Resmi törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Temel'in naaşı, dualar ve gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kıbrıs Gazisi Hüseyin Temel'in vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra mahalle sakinleri arasında da üzüntüye neden oldu.

Temel'in cenaze törenine katılan protokol üyeleri, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Hüseyin Temel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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