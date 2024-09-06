Kıbrıs Gazisi İhsan Karakuş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi İhsan Karakuş Hayatını Kaybetti

Kıbrıs Gazisi İhsan Karakuş Hayatını Kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Sıhhiye Eri İhsan Karakuş 71 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

06.09.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Sıhhiye Eri İhsan Karakuş 71 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cenaze namazı Cuma Namazına müteakip, Gürleyik Camiinde kılındıktan sonra, Karakuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına alınarak Gemici Mezarlığına defnedildi.

Karakuş için düzenlenen cenaze törenine Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Askerlik Şubesi Başkan V. Per. Asteğmen Harun Güneştaş, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Osman Barışmaz, gaziler, Askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Furkan Duman, aileye taziyelerini ileterek Türk Bayrağını teslim etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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