Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin Son Yolculuğuna Uğurlandı
10.06.2025 19:14
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Edirne'de vefat eden Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin, askeri törenle defnedildi.

Edirne'de, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin için Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde askeri tören düzenlendi.

Gazi Mardin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda köydeki evine getirildi ve helallik alındı. Mardin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Mardin'in yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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