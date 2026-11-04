Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın Zonguldak\'ta son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın için cenaze töreni düzenlendi.

Acılık Hz. Ali Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri katıldı. Gazi Saldıray Aydın, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze merasiminin ardından gazinin ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, Saldıray Aydın'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek sabır temennisinde bulundu.