Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

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Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın Zonguldak\'ta son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın, Zonguldak'ta Acılık Hz. Ali Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri katıldı; Vali, cenaze namazının ardından ailesine başsağlığı diledi.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın için cenaze töreni düzenlendi.

Acılık Hz. Ali Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri katıldı. Gazi Saldıray Aydın, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze merasiminin ardından gazinin ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, Saldıray Aydın'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek sabır temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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