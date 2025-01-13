Kıbrıs Gazisi Selim Demir'in Vefatı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Selim Demir'in Vefatı

Kıbrıs Gazisi Selim Demir\'in Vefatı

Eskişehir Valisi Aksoy, Kıbrıs Gazisi Selim Demir için taziye mesajı yayınladı.

13.01.2025 15:35
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehirli Kıbrıs Gazisi Selim Demir'in vefatı sebebiyle taziye mesajı yayınladı.

Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay 52 yaşındaki Selim Demir, rahatsızlığı nedeniyle 11 Ocak günü İzmir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Demir'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakiben Mahmut Sami Ramazanoğlu Mezarlığı Camiisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı. Vali Aksoy, mesajında, "Hayatını kaybeden Eskişehirli Kıbrıs Gazimiz Kıdemli Başçavuş Selim Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm hemşerilerime sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Selim Demir'in Vefatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal:
    ben 52 yaşındayım Kıbrıs savaşında akçay da karatmasını hatırlıyorum acaba arkadaşım 1 yaşındamı başladı askerliğe haberi yapan arkadaşa selam 0 0 Yanıtla
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