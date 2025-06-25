Kıbrıs Gazisi Yunus Dönmez Son Yolculuğuna Uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Yunus Dönmez düzenlenen askeri törenle dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dönmez yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı 72 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez için memleketi olan Şuhut merkez Büyük Camii'de cenaze töreni gerçekleştirildi.

Dönmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı camiye getirildi. Dönmez'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanında toprağa verildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun ve Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Veysi Demir katıldı. - AFYONKARAHİSAR