Zonguldak\'ta Kıbrıs Gazisi Yusuf Derin hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Yusuf Derin hayatını kaybetti.
Devrek ilçesine bağlı Hatipler köyünde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Yusuf Derin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süre muhtarlık görevi de yapan Yusuf Derin için cenaze programı düzenlenecek. Derin'in cenazesi ikindi namazını müteakiben Hatipler köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - ZONGULDAK
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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