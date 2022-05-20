Kıbrıs Gazisi Zeki Sarıbaş toprağa verildi

İzmir'in Menemen ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Zeki Sarıbaş, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda düşmana aman vermeyen askerlerden Zeki Sarıbaş yaşamını yitirdi. Aliağa'nın Çıtak Mahallesi'nde 1952 yılında doğan Zeki Sarıbaş, vatani görevini yaparken 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Vatani görevi sonrası Aliağa'ya dönen ve TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi'nde işe başlayan Gazi Sarıbaş emekliliği sonrası uzun yıllardır Menemen'de yaşıyordu.

Yunanistan ve EOKA örgütü tarafından Kıbrıslı Türklere karşı uygulanan şiddet, baskı ve zulme son vermek için Türkiye'nin başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'na havadan ve denizden Kıbrıs'a çıkan Türk askeri, Kıbrıslı Türk Mücahitlerle omuz omuza çarpışarak Kıbrıs Türk halkının kurtarıcısı oldu. 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs'a çıkan binlerce Mehmetçikten biri olan Aliağa'nın Çıtak köyü doğumlu Zeki Sarıbaş, 20 yaşında katıldığı Barış Harekatı'nda Gazi ünvanını aldı. Yaşamı boyunca Gazilik ünvanını gururla taşıyan Gazi Zeki Sarıbaş Menemen'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sarıbaş, doğduğu köy olan Aliağa'nın Çıtak Mahallesi'ndekindeki camide askeri tören düzenlendi.

Kıbrıs Gazisi'nin cenazesine Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, Aliağa İlçe Garnizon Komutanı Havacı Albay Faruk Altun, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Camgöz, Muharip Gaziler Derneği Menemen Şubesi yetkilileri, gazinin ailesi ve akrabaları ile vatandaşlar katıldı.

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Sarıbaş, Çıtak Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Çıtak Mahallesi Muhtarı Üstün Güleç, Gazi Sarıbaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Gazimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nın zorluklarını ve verdikleri vatan mücadelesi hep gözleri dolarak anlatırdı. Gazimizi 70 yaşında bugün toprağa verdik. Hepimiz çok üzgünüz. Tüm şehitlerimize, yaşamını yitiren gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Muharip Gaziler Derneği Menemen Şubesi Başkanı Emekli Astsubay İbrahim Hurşit ise arkadaşlarını hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülerini belirtti. - İZMİR