Valilik Makamında gerçekleştirilen Abdi Vuran'a Madalya ve Berat tevcih töreninde Vali Recep Soytürk , Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt , Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç katıldı.

Kaynak: İHA

Recep Soytürk, Piyade, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kıbrıs Gazisine beratı verildi - Son Dakika

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