Kilimli\'de Gençlik Buluşması Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kilimli Gençlik Merkezi ile Zonguldak İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen Gençlik Buluşması, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gün boyu süren etkinliklerde gençler resim, badminton, akıl ve zeka oyunları, mangala, ip çekme ve sinema gibi birbirinden farklı etkinliklere katılarak hem eğlendi hem de verimli vakit geçirdi.

Program kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere sunduğu eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri tanıtılırken gençlerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kilimli Gençlik Merkezi tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Yetkililer, gençlere yönelik benzer sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek, tüm gençleri Gençlik Merkezleri'nin faaliyetlerine katılmaya davet etti.