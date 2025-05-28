Kilis Belediye Başkanı'ndan Kurban Bayramı Öncesi Temizlik ve Altyapı Açıklamaları - Son Dakika
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Yerel

Kilis Belediye Başkanı'ndan Kurban Bayramı Öncesi Temizlik ve Altyapı Açıklamaları

Kilis Belediye Başkanı\'ndan Kurban Bayramı Öncesi Temizlik ve Altyapı Açıklamaları
28.05.2025 18:20  Güncelleme: 18:22
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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kurban Bayramı öncesinde çevre temizliği ve altyapı sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Hijyen uyarısında bulunarak, kurban kesimlerinin belirlenen kurallara göre yapılmasını istedi. Özellikle altyapı ile ilgili vatandaşların sağlığına dikkat çekeceklerini vurguladı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kurban Bayramı öncesi çevre temizliği, altyapı sorunları ve şehirde düzenlenen etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kurban Bayramı öncesi düzenlediği basın toplantısında hem şehirle ilgili açıklamalarda bulundu. hem de yerel basınla düzenli olarak bir araya geleceklerini duyurdu.

"Kurban Bayramı'nda sokaklarda kan ve pislik olmayacak"

Bayram öncesi hijyen uyarısında bulunan Başkan Bilecen, kurban kesimlerinin belirlenen kurallara uygun şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. "Sokakta, kaldırımda, yolda kan görmek istemiyoruz. Vatandaşlarımız kapılarının arkasında, bahçelerinde kurbanlarını hijyen kurallarına uyarak kesebilirler. Ancak caddelerde, sokaklarda kurban kanı, pisliği ya da derisi görmek istemiyoruz. Burası bir il, bu şehir de diğer şehirler gibi olmalı" ifadelerini kullandı.

"Kanalizasyon suyu içme suyuna karışmayacak"

Alt yapıya da dikkat çeken Başkan Bilecen, vatandaşların sağlığı için hassasiyetle çalıştıklarını belirtti. Bilecen, "Ben bu memlekette çocuğuma, bu insanlara kanalizasyon suyu karışmış içme suyu içirmem. Bu şehrin altyapısında kanalizasyon suyunun evlerin kuyularına karışmasına asla izin vermeyeceğim" diyerek bu konuda tavizsiz bir tutum sergileyeceklerini ifade etti.

"Konserler Kilis'in tanıtımına katkı sağlıyor"

Son dönemde Kilis'te düzenlenen konserlere yönelik eleştirilere de yanıt veren Başkan Bilecen, Merve Özbey konserine 25 bini aşkın kişinin katıldığını belirtti. Bilecen, "Konserde ne bir hırsızlık oldu, ne bir taciz, ne de bir kavga. Merve Özbey konser sonrası yeniden Kilis'e gelmek istediğini söyledi. Bu sanatçıların milyonlarca takipçisi var ve Kilis'in reklamı bu şekilde yapılıyor" dedi.

"Bu şehir çok şey yaşadı"

Kilis'in son yıllarda büyük zorluklarla mücadele ettiğine dikkat çeken Bilecen, "Roket saldırıları, pandemi, Suriyeli krizi, deprem. Bunların hepsini yaşadık. Okullarımızı, düzenimizi kaybettik. Her şeyimiz değişti. Böyle bir şehirde bir konseri çok görmeyelim" şeklinde konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis Belediye Başkanı'ndan Kurban Bayramı Öncesi Temizlik ve Altyapı Açıklamaları - Son Dakika

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