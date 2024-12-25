Kilis Belediyesi\'nden Eğitim İddialarına Yanıt

Yerel

Kilis Belediyesi, son günlerde çeşitli haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında Kilis'te okula giden Suriyeli öğrenci sayısının Türk öğrenci sayısından fazla olduğunun iddia edilmesi üzerine Kilis Belediyesi açıklama yaptı. Kilis Belediyesi iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu belirtti. Belediye tarafından 2024 yılında ilkokula başlayan öğrenci sayıları paylaşıldı. Yapılan paylaşımda 3 bin Türk, 2 bin 748 Suriyeli öğrenci olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kilis Belediyesi, "Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşabilmesi ve yanıltıcı söylemlerin önüne geçilmesi adına, resmi kurumlarımızdan doğrulanmayan bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi. - KİLİS