Kilis Belediyesi'nden Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Temizlik Çalışmaları

Yerel

Kilis Belediyesi'nden Öncüpınar'da temizlik çalışması

KİLİS - Kilis Belediyesi, Suriye'ye dönmek isteyen Suriyeliler için Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Suriye'ye dönüş yapma ihtimaline karşı sınır kapısında hem çevre düzenlemesi hem de hijyen çalışmaları yaparak bölgeyi geçişlere uygun hale getirdi. Kilis Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sınır kapısından geçişlerin daha iyi şartlarda sağlanması için geniş çaplı temizlik çalışması sürdürdüklerini belirterek, "Misafirlerimizi temiz ve düzenli bir ortamda uğurlamak bizim için çok önemli. Özgürlüklerine kavuşmak isteyen Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız" açıklamasını yaptı.