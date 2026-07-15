Kilis\'te 15 Temmuz\'un 10. yılında Gençlik Şöleni düzenlendi

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında Gençlik Şöleni düzenlendi.

Programa katılan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin coşku ve enerjisinin Türkiye'nin geleceğine olan güveni artırdığını söyledi.

Gençlerin ülkenin geleceğine yön verecek en büyük güç olduğunu belirten Vali Kalaylı, "Bugün burada gördüğümüz coşku, heyecan ve enerji, ülkemizin yarınlarına olan güvenimizi daha da artırmaktadır. Sizlerin gözlerindeki umut, bizlere daha güçlü bir geleceğin mümkün olduğunu göstermektedir. Gençlik; hayal kuran, üreten, araştıran, öğrenen ve geleceğe yön veren en büyük güçtür. Sizler de sahip olduğunuz azim ve gayretle ülkemizi daha ileriye taşıyacak nesillersiniz" dedi.

15 Temmuz'un Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Kalaylı, "O gece aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak dünyaya unutulmayacak bir birlik ve beraberlik örneği göstermiştir. 15 Temmuz'da ortaya konulan o güçlü irade, bugün bizlere olduğu gibi siz gençlerimize de yol göstermektedir" diye konuştu.

Programa Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar ve diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS