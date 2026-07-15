Kilis\'te 15 Temmuz Parkı Açıldı

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Parkı'nın açılışı gerçekleştirilerek fidan dikimi yapıldı.

Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan 15 Temmuz Parkı hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığını belirterek, "Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatacak 15 Temmuz Parkımızın açılışını gerçekleştirmek ve geleceğe nefes olacak fidanlarımızı toprakla buluşturmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz; iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihimizin şanlı sayfalarına altın harflerle yazılan büyük bir destana imza atmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan kararlılık ve milletin duruşuyla darbe girişiminin bertaraf edildiğini ifade eden Vali Kalaylı, "Milli iradeye yönelen hain girişim bertaraf edilmiş, devletimiz ve demokrasimiz güçlü bir şekilde yoluna devam etmiştir. Aradan geçen on yıl boyunca aziz şehitlerimizin hatıraları daima yaşatılmış, kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu fedakarlıklar milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir" diye konuştu.

Programa Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar ve diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS