Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi.
Kilis Şehitliği'nde düzenlenen törene Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Anma programında şehitler dualarla yad edildi. Protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakmasının ardından tören sona erdi. - KİLİS
Son Dakika › Yerel › Kilis'te 15 Temmuz Şehitliği'nde Anma Töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.