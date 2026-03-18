Kilis'te 18 Mart Şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
Kilis'te 18 Mart Şehitleri dualarla anıldı

Kilis\'te 18 Mart Şehitleri dualarla anıldı
18.03.2026 11:47  Güncelleme: 11:49
Kilis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Kilis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Kilis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında Asri Mezarlığı'nda tören gerçekleşti. Tören, çelenk sunma merasimiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dualar edildi. Program kapsamında Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret etti. Kabirlere karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit aileleriyle de görüşerek taziyelerini iletti.

Törene, Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın yanı sıra 11'inci Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te 18 Mart Şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kilis'te 18 Mart Şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
Advertisement
