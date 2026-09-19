Kilis\'te 19 Eylül Gaziler Günü yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı\'nda sona erdi

Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, gazilerin vatan savunmasındaki fedakarlıkları ve gazilik ünvanının taşıdığı anlam vurgulandı.

Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi. Ziraat Bankası önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Meydanda düzenlenen törende çelenk bırakıldı, şiirler okundu ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programda, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ünvanı ve mareşal rütbesinin verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin yıl dönümünün kutlandığı belirtildi. Gaziliğin, vatan savunmasında fedakarlık ve kahramanlıkla yazılan bir destan olduğu vurgulandı.

Düzenlenen programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 11'inci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Coşkun Karaca ve ket protokolü katıldı.