Yerel

Kilis'te 23 Nisan coşkusu

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene, Kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.