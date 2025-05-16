Kilis'te Çiftçilere Ekipman Desteği

Kilis'te tarıma ve istihdama katkı sağlayacak ekipmanlar çiftçilere teslim edildi

KİLİS - Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen projeler kapsamında Kilis'te çiftçilere süt sağım makinesi, üzüm sıkma makinesi, sırt pompası ve arıcılık ekipmanları dağıtıldı. Kilis Vali'si Tahir Şahin, projelerin tarımsal üretim, istihdam ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını söyledi.

Kilis'te, Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle yürütülen projeler kapsamında tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere çeşitli makine ve ekipmanlar dağıtıldı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, törende yaptığı konuşmada, "İlimizde üretim ve istihdam için bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, arıcılığın desteklenmesi, makineli sağım ve süt üretiminin artırılması projeleri kapsamında üreticilerimize bugün makine ve ekipmanlarını teslim ediyoruz" dedi.

"Depremin izlerini birlik ve beraberlikle siliyoruz"

6 Şubat depremini hatırlatan Vali Şahin, "Maalesef asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde bugün çok şükür bu felaketin izlerini silmeye devam ediyoruz. 2025 yılı sonunda tüm ev, iş yeri ve konutların yapımı tamamlanacak" şeklinde konuştu.

Tarımsal sulamada büyük adım

Ziraat Odası Başkanı tarafından iletilen bir videoda çiftçilerin mutluluğunu gördüğünü belirten Vali Şahin, "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından takip edilen 2 bin 790 dekar tarım arazisi sulamaya kavuşturuldu. Bu yatırımın değeri 205 milyon liradır" dedi.

Köy konutları tamamlanıyor

Vali Şahin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu yıl sonuna kadar 453 bin konutun yapımı tamamlanacak. Köy konutları tek tek tamamlanıyor, vatandaşlarımız yeni evlerine kavuşuyor" ifadelerine yer verdi.

Makine dağıtımıyla çiftçilere destek

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ise törende yaptığı konuşmada, "İlimizin bitkisel ve hayvansal üretiminin geliştirilmesi, kalitesinin artırılması ve çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla önemli bir adım attık" dedi.