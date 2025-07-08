Kilis\'te Emeklilerin Sosyalleştiği Kıraathane

Kilis'te belediye bünyesinde hizmet veren Emekliler Kıraathanesi, kentin emekli sakinlerinin bir araya gelerek hem sosyalleştiği hem de eski günleri yad ettiği ve kitap okuduğu bir mekan haline geldi. Kıraathanede antika eşyalar, kitap ve gazete köşesi de bulunuyor.

Kıraathaneye gelen vatandaşlar günün büyük bölümünü burada geçirirken, hem sohbet ediyor hem de kitap ve gazete okuyarak vakitlerini değerlendiriyor. Kıraathaneye gelenlerin birçoğu birbirini tanıdığı, hatta akraba olduğu belirtildi.

Emekliler Kıraathanesi'ni sık sık ziyaret eden Mehmet Çakır, "Burası çok güzel bir yer. Herkesle arkadaş oluyorsun. Hem temiz hem de bütçeye uygun. Görüştüğümüz arkadaşlar adeta akrabamız gibi. Sohbet ettiğimizde çocukluk yıllarımız aklımıza geliyor" dedi.

Kıraathanede görevli Mesut Turan ise, "Burası emeklilerin sohbet ettiği, kitap okuduğu bir yer. Sohbet köşemiz var. İnsanlar burada geçmişi yad ediyor. Kilis küçük bir yer olduğu için gelenler genellikle birbirini tanıyor. Belediyemizin tesisi olan bu kıraathanede ikramlarımız da oluyor. İnsanlar burada koyu sohbetlere dalabiliyor" diye konuştu. Turan "Emekliler, kıraathanede bir yandan çay içerken bir yandan da geçmişi anarak keyifli vakit geçiriyor" ifadelerini kullandı. - KİLİS