Kilis'te Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Kilis'te Geleneksel Sünnet Şöleni

Kilis\'te Geleneksel Sünnet Şöleni
20.06.2026 00:19
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Kilis'te düzenlenen sünnet şöleninde 25 çocuk sünnet edilirken bisiklet ve altın hediye edildi.

Kilis'te Valilik ile Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 25 çocuk sünnet olurken, çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

Düğün salonunda gerçekleştirilen programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, vali yardımcıları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Ömer Kalaylı, ailelerle sohbet ederek sünnet şölenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun asırlardır süregelen vakıf kültürünün önemli bir yansıması olduğunu belirten Kalaylı, vakıfların toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise 530 yıl önce kurulan İkinci Bayezid Han Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81 ilinde sünnet şölenleri düzenlendiğini belirterek, çocukların bu anlamlı gününde gelenekleri yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda sonunda sünnet olan 25 çocuğa bisiklet ve altın hediye edildi. Programa vali yardımcıları ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Öte yandan programda tebessüm ettiren anlar da yaşandı. Sünnet olan çocuklara altın takıldığı sırada bir çocuğun, Vali Yardımcısı'na dönerek, "Bu altın gerçek mi?" diye sorması tebessüm ettirdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika

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