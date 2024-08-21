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Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 79 DL 069 plakalı C.Ş. idaresindeki motosiklet ile 27 BTG 47 plakalı A.Y. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü K.T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.