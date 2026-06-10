Kilis'te Şehit Aileleri ve Gazilerin Hayır Çarşısı Açıldı - Son Dakika
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Kilis'te Şehit Aileleri ve Gazilerin Hayır Çarşısı Açıldı

Kilis\'te Şehit Aileleri ve Gazilerin Hayır Çarşısı Açıldı
10.06.2026 14:42
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Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen 'Bir Hayalimiz Var, Siz de Umut Olun' temalı hayır çarşısı, şehit anneleri, şehit eşleri ve gazi eşlerinin el emeği ürünlerini satışa sundu. Elde edilecek gelir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlanacak. Açılışa Vali Ömer Kalaylı ve diğer yetkililer katıldı.

Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince, şehit anneleri, şehit eşleri ve gazi eşlerinin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı, "Bir Hayalimiz Var, Siz de Umut Olun" temalı hayır çarşısı açıldı. Çarşıdan elde edilecek gelirlerin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlanacağı bildirildi.

Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen, "Bir Hayalimiz Var, Siz de Umut Olun" temalı hayır çarşısı, Tekke Camisi içerisinde bulunan Canpolat Paşa Konağı'nda açıldı. Şehit anneleri, şehit eşleri ve gazi eşlerinin el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulduğu hayır çarşısından elde edilecek gelirin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlanacağı belirtildi.

Açılışta konuşan Kilis Vali Ömer Kalaylı, şehit ailelerinin büyük emek vererek hazırladıkları ürünleri satışa sunduklarını belirterek, elde edilecek gelirin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na aktarılacağını söyledi. Çalışmayı örnek bir proje olarak değerlendiren Vali Kalaylı, emeği geçenleri tebrik etti.

Hayır çarşısının açılışına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Yolaç Erdur, Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Ömer Kalaylı, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te Şehit Aileleri ve Gazilerin Hayır Çarşısı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Şehit Aileleri ve Gazilerin Hayır Çarşısı Açıldı - Son Dakika
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