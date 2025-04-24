Kilis'te Sivil Toplum Çalıştayı Düzenlendi

Kilis'te 'Sivil Toplum ve Rehberlik' çalıştayı düzenlendi

KİLİS - Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Sivil Toplum ve Rehberlik çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştaya Kilis Valisi Tahir Şahin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan çalıştayda, Kilis İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nuri Yeşilçimen açılış konuşmasında katkılarından dolayı Vali Tahir Şahin'e teşekkür etti. Yeşilçimen, katılımcılara da teşekkür ederek çalıştayın verimli geçmesini temenni etti.

"Toplumsal genlerimizde sivil toplumun çok önemli bir yeri var"

Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz ise konuşmasında bir gün önce İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme değinerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 2024 yılının ilk toplantısını Kilis'te gerçekleştirdiklerini belirten Türköz, "Toplumsal genlerimizde sivil toplumun çok önemli bir yeri var. Tarihçiler bu anlayışı Uygurlar ve Göktürkler dönemine kadar götürüyor" dedi.

"Kilis'te 2023'te 5, 2024'te ise 10'dan fazla proje destek aldı, bu büyük bir başarı"

Türköz, Türkiye'de sivil toplumun zaman zaman çalkantılı dönemler yaşadığını ancak 2000'li yıllardan itibaren büyük bir ivme kazandığını belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarının sayısı ve üyelik oranlarında yüzde yüzün üzerinde artış var. Kilis'te 2023'te 5, 2024'te ise 10'dan fazla proje destek aldı. Bu büyük bir başarı" şeklinde konuştu.

"Sivil toplum kuruluşları toplumun sesi"

Kilis Valisi Tahir Şahin de sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin gelişmesinde, toplumsal farklılıkların artırılmasında ve kamusal politikaların şekillenmesinde vazgeçilmez bir rol oynadığını ifade etti. Rehberliğin yalnızca yol göstermek olmadığını, birlikte yürümek ve birlikte çözüm üretmek anlamına geldiğini belirten Vali Şahin, "Sivil toplum kuruluşları toplumun sesi, vicdanı ve değişimin öncüsüdür" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin ayrıca gönüllülük esasıyla çalışan STK'ların insan haklarından çevreye, eğitimden sosyal adalete kadar pek çok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, bu çalıştayın STK'ların kapasitelerini artırmayı, iş birliğini güçlendirmeyi ve topluma daha iyi rehberlik etmeyi hedeflediğini söyledi.