Kilis'te "Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik" konferansı - Son Dakika
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Kilis'te "Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik" konferansı

29.03.2022 09:13
Kilis'te "Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik" konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KODAM) ve Uluslararası Öğrenci Topluluğu iş birliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Efe'nin konuşmacı olduğu "Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik" başlıklı konferans Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Doç. Dr. İbrahim Efe, uluslararası hukukta; göç olgusunun politik, felsefi ve dini zeminlerine ilişkin bilgiler verdikten sonra göç, göçmenlik, mülteci, sığınmacı gibi göç literatüründe çok sık kullanılan kelimelere tanımlar getirdi.

Göçün medya kısmına değinen Efe, ulus-devletlerin, AB'nin ve Türkiye'nin göç politikaları hakkında bilgiler verdi. Efe, Suriye krizi ve Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan dolayı gerçekleşen göç hareketlerine vurgular yaptı. Güncel verileri sunan Efe, yürütücüsü olacağı "Kilis 7 Aralık Üniversitesindeki Uluslararası Öğrencilerin Akademik Entegrasyon Süreçlerinin Analizi" projesi hakkında da bilgiler verdi. Rektör Yardımcısı Halil Aldemir de konferans sonunda uluslararası hukuk, göç ve uluslararası öğrencilerimizle ilgili kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Konferans soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - KİLİS

Kilis'te Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik konferansı

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verilecek Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ramazanda öğrencilere ücretsiz iftar verilecek Kilis Belediyespor: 5 Elbeylspor: 0 Kilis Belediyespor: 5 Elbeylspor: 0

Aralık, Kilis, Hukuk, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kilis'te 'Uluslararası Hukuk ve Göçmenlik' konferansı - Son Dakika


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