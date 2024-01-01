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Kilis'te yılbaşı gecesi bin 139 personel görev başında - Son Dakika
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Kilis'te yılbaşı gecesi bin 139 personel görev başında

Kilis Valisi Tahir Şahin, görev başında olan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Yılbaşı gecesinde kent genelinde bin 139 ekip ile güvenlik tedbirleri alındı. Vali Şahin, tüm kurumları ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayacaklarını belirtti.

Kilis\'te yılbaşı gecesi bin 139 personel görev başında
01.01.2024 - 23:14,  Güncelleme: 23:42
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Kilis'te yılbaşı gecesi bin 139 personel görev başında

KİLİS - Kilis Valisi Tahir Şahin, görev başında bekleyen kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Vali Şahin, yılbaşı gecesi çeşitli kurumlardan kent genelinde gün boyunca bin 139 personelin görev başında olduğunu açıkladı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, görev başında olan kolluk kuvvetleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Kilis Valisi Tahir Şahin ziyaret sırasında yaptığı açıklama, "Yeni yılda hem trafik tedbirleri ve ilimizde alınan tüm tedbirleri yerinde görmek amacıyla İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanımız Albay Halil Coşkun ile birlikte aktif olan tüm kurumlarımızı ziyaret ettik. Şuanda Kilis'i İslahiye'ye bağlayan yol kontrol noktasındayız. Vatandaşların da personellerinde yeni yıllarını kutladık. 2024 yılının özelde Kilis'e genelde ülkemize huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini cenabı Allahtan niyaz ediyorum" dedi.

"Yılbaşı gecesi bin 139 personel görev başında"

Yılbaşı gecesinde gece boyunca kent genelinde bin 139 ekip ile güvenlik tedbirlerini alındığını söyleyen Kilis Valisi Tahir Şahin, "Yılbaşı gecesinde kent genelinde 171 ekip, bin 139 emniyet ve jandarma personelleriyle şehrimizin tamamında tüm tedbirleri aldık. Gece boyunca tedbirleri almaya da devam edeceğiz. 365 gün aralıksız hizmet eden kurumlarımızın hepsini ziyaret edeceğiz onların yeni yıllarını kutlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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