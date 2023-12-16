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Kilis'teki balık tezgahlarını Karadeniz hamsisi süslüyor - Son Dakika
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Kilis'teki balık tezgahlarını Karadeniz hamsisi süslüyor

Kilis'teki balık tezgahlarında Karadeniz hamsisi satışa çıkarıldı. Esnaflar 3 kilo hamsiyi 100 TL'den satıyor.

Kilis\'teki balık tezgahlarını Karadeniz hamsisi süslüyor
16.12.2023 - 15:24,
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Kilis'teki balık tezgahlarını Karadeniz hamsisi süslüyor. Esnaflar 3 kilo hamsiyi 100 TL'den satışa çıkardı.

Soğuk kış günlerinde çokça tercih edilen Karadeniz hamsisi, Kilis'teki balık tezgahlarında yer almaya devam ediyor. Hamsi 3 kilosu 100 TL'den satışa çıkarıldı.

Açıklamalarda bulunan esnaf Uğur İncirli, "Son bir ayda denizlerde yaşanan lodoslardan dolayı sınır kenti Kilis'te tezgahlardaki balık fiyatları da yükseldi. Vatandaşlar kırmızı ete yöneldi. Biz de Karadeniz'in hamsisiyle tezgahları süsleyerek 3 kilogram hamsiyi 100 TL'den satışa sunduk. Amacımız deniz ürünleri olan balıklara ilgiyi artırmak. Çok rehavet gördü ve tonlarca balığı bir günde sattık" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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