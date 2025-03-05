Kilis'ten Dubai Çikolatasının Sırrı - Son Dakika
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Kilis'ten Dubai Çikolatasının Sırrı

Kilis\'ten Dubai Çikolatasının Sırrı

İlhan Kilimci, Dubai çikolatasının aslında Kilis'e özgü cennet çamurundan yapıldığını açıkladı.

05.03.2025 13:52
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Kilis'te 35 yıldır tatlıcılık yapan tatlı ustası İlhan Kilimci, son dönemde popülerleşen Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı olduğunu belirtti.

Kilis'te 35 yıldır tatlıcılık yapan İlhan Kilimci, Dubai çikolatasının arkasındaki gizli lezzeti ortaya koydu. Kilimci, Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının, Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı olduğunu ve bu özel tatlının, fıstık ve kadayıfın ustalıkla harmanlanarak oluşturulan iç dolgusu sayesinde benzersiz bir tat sunduğunu söyledi. Kilimci, çikolatanın içindeki özel harcın, fıstık ve kadayıfın yoğrulup harmanlanarak oluşturulan cennet çamuru olduğunu vurguladı.

"Lezzetin sırrı cennet çamurunda"

Dubai çikolatası olarak bilinen tatlının iç dolgusunda Kilis mutfağının eşsiz tatlarından biri olan cennet çamurunun kullanıldığını ifade eden Kilimci, "Çikolatayı açtığınızda içindeki dolgunun tamamen cennet çamuru olduğunu görebilirsiniz. Bize özgü bu lezzet, fıstık ve kadayıfın ustalıkla yoğrulup harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Aksi takdirde çikolata, bildiğimiz standart bir çikolatadan farksız olurdu" dedi.

Kilimci, 35 yıllık tatlı ustalığı deneyimiyle yıllardır Kilis'te bu tatlıyı hazırladıklarını ve Kilis mutfağının önemli bir parçası olan cennet çamurunu tanıtmaya devam ettiklerini belirterek, "Biz zaten cennet çamurunu uzun yıllardır yapıyoruz. Üzerine çikolata döküp kaymakla servis ettiğimizde ortaya çıkan tat, benzersiz bir deneyim sunuyor. Fakat son dönemde bu tatlının Dubai çikolatası olarak anılmasını doğru bulmuyoruz. Asıl olan Kilis'in cennet çamurudur" şeklinde konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'ten Dubai Çikolatasının Sırrı - Son Dakika

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