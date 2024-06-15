Kilis Valisi Tahir Şahin, Bayram Tatili Öncesi Sürücüleri Uyardı

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Kilis Valisi Tahir Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama ve yol kontrol noktalarında görev yapan kolluk kuvvetleri ve vatandaşların bayramını kutlayarak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Bayram tatilini Kilis'te geçirecek vatandaşların yanı sıra, farklı tatil noktalarına ve memleketlerine gidecek olan vatandaşların geçiş güzergahı olan alanlara trafik kontrol ve denetlemeleri artırıldı. Yapılan denetlemeleri yerinde inceleyen Kilis Valisi Tahir Şahin, sürücüleri trafik kurallarına uymaları için uyardı. Sürücü ve yolcular ile sohbet de eden Vali Şahin, sürücü ve yolcuların Kurban Bayramını da kutladı. 9 günlük bayram tatilinin başlaması nedeniyle kent genelinde güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkartıldı. - KİLİS